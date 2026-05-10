10 мая 2026 в 12:25

Выводим тлю со смородины без химии: 5 способов, которые реально помогут без потерь урожая

Фото: D-NEWS.ru
Большинство дачников замечают тлю слишком поздно — когда листья уже скрутились, верхушки деформировались, а куст начал слабеть. Но главная ошибка не в выборе средства, а в сроках. Весной тля развивается очень быстро: за пару недель маленькая колония способна буквально облепить молодые побеги.

Первый тревожный сигнал — слегка скрученные и потемневшие верхушки молодых веток. Если перевернуть лист, на нижней стороне обычно уже видны мелкие зелёные или тёмные насекомые.

Опытные садоводы советуют действовать сразу — тогда можно обойтись без тяжёлой химии.

1. Мыльный раствор с содой

Один из самых рабочих и недооценённых способов. На 10 литров тёплой воды берут около 100 г хозяйственного мыла и 4 столовые ложки соды. Мыло помогает раствору удерживаться на листьях и разрушает защитный слой вредителей, а сода создаёт среду, в которой тля хуже размножается. Главное — опрыскивать именно нижнюю сторону листьев, где и сидит основная колония.

2. Зольный настой

Зола одновременно работает как защита и как подкормка. Примерно 200 г древесной золы заливают горячей водой, настаивают и затем используют для опрыскивания кустов. Калий и кальций укрепляют растение, а сама зола делает листья менее привлекательными для вредителей. Особенно хорошо такой способ работает в прохладную майскую погоду.

3. Луковый или чесночный настой

Тля плохо переносит резкие запахи. Для настоя используют луковую шелуху или измельчённый чеснок, настаивают в воде и опрыскивают кусты. Такой вариант лучше всего подходит для профилактики или самой ранней стадии появления вредителей. Важно: готовый настой долго не хранится — использовать его нужно сразу.

4. Полезные насекомые против тли

Божьи коровки, златоглазки и журчалки — настоящие помощники в саду. Чтобы привлечь их на участок, рядом со смородиной высаживают укроп, календулу, фенхель и другие зонтичные растения. А вот постоянные обработки сильной химией, наоборот, уничтожают естественных врагов тли.

5. Обычное удаление поражённых верхушек

Если заражение только началось, часто помогает самый простой способ. Сильно скрученные верхушки с колониями тли лучше сразу оборвать и убрать с участка. Иногда этого уже достаточно, чтобы остановить распространение вредителя. Главное — не оставлять такие побеги под кустом.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

