Беру пачку творога, зелёный лук и яйца — через 15 минут на столе нежные ПП-«пирожки»: сытно, вкусно и без возни

Когда хочется чего-то домашнего и тёплого, но без тяжёлого теста и долгой готовки, этот рецепт реально спасает. Всё смешивается в одной миске, жарится на сковороде — и уже через несколько минут кухня пахнет как у бабушки, только без лишнего масла и калорий.

Получаются мягкие, нежные «пирожки» с тянущимся сыром, сливочным вкусом творога и ароматом зелёного лука. Снаружи — золотистая корочка, внутри — сочная и воздушная начинка. Идеально для белкового ужина, завтрака или перекуса, когда хочется чего-то вкусного, но лёгкого.

Ингредиенты: яйца отварные — 2 шт., яйца сырые — 2 шт., зелёный лук — 5–10 г, сыр твёрдый — 60 г, разрыхлитель — 3 г, творог 5% — 250 г, рисовая мука — 50 г, соль и специи — по вкусу.

Отварные яйца мелко нарежьте и смешайте с зелёным луком. Добавьте творог, тёртый сыр, сырые яйца, рисовую муку, разрыхлитель и специи. Масса должна получиться густой и мягкой.

Сформируйте небольшие пирожки и выложите их на слегка смазанную маслом сковороду. Обжаривайте на среднем огне по 7–10 минут с каждой стороны до румяной корочки. Затем накройте крышкой и дайте им потомиться ещё пару минут — так они станут особенно нежными внутри.

Личный опыт:

Автор Шмырева Ольга сначала готовила эти ПП-«пирожки» просто как вариант белкового ужина, но рецепт неожиданно стал любимым у всей семьи. Особенно понравилось, что они получаются очень сытными, хотя в составе нет привычного теста. Творог совсем не чувствуется, зато даёт нежную текстуру. А если добавить больше зелёного лука или немного чеснока — вкус становится ещё ярче.