Сыр и зеленый лук замешиваю прямо в тесто: через 30 минут подаю пирог «Веснушка» с тягучей начинкой

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сытную выпечку с ароматом свежей зелени. Никакой возни — просто замесил тесто с сыром и луком, выложил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, воздушный пирог с хрустящей золотистой корочкой и тягучей сырной начинкой, с пикантными вкраплениями зеленого лука. Идеален к чаю, кофе или как закуска к супу.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 200 г сметаны, 150 г муки, 150 г твердого сыра, пучок зеленого лука, 1 ч. ложка разрыхлителя, соль, перец.

Яйца взбейте со сметаной, солью и перцем. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Сыр натрите на терке, лук мелко нарежьте, добавьте в тесто. Вылейте тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки. Подавайте теплым.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог «Веснушка». Удивило то, что сыр расплавился равномерно, а зеленый лук добавил свежести. Пирог получился очень нежным и воздушным, совсем не похожим на обычную запеканку. Даже без мяса он оказался сытным. Кстати, вместо сметаны можно взять кефир — вкус станет легче. Рецепт — настоящая находка для быстрой выпечки!

