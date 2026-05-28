Рассада перца приживается без стресса — простой способ спасает от холодной земли

Многие дачники спешат высадить перцы в открытый грунт сразу после наступления тепла. Но эта культура очень чувствительна к холодной земле и резким перепадам температуры. Если поторопиться, рассада может долго стоять без роста, болеть и в итоге дать слабый урожай.

Опытные огородники советуют ориентироваться не на календарь, а на температуру почвы. На глубине 10–15 сантиметров земля должна прогреться минимум до +18 градусов. За неделю до пересадки рассаду полезно закаливать — выносить на улицу сначала в тень, а затем постепенно приучать к солнцу и ветру.

Грядку для перцев лучше готовить заранее. За несколько дней до посадки ее накрывают черной пленкой или спанбондом, чтобы почва быстрее прогрелась. В каждую лунку добавляют перепревший компост или биогумус, немного суперфосфата, а также рыбную муку либо луковую шелуху с золой. Все это перемешивают с землей и проливают горячей водой.

Высаживать перцы нужно очень аккуратно, не повреждая корни. Заглублять растения нельзя — это может вызвать гниение. После посадки почву желательно замульчировать травой или соломой, чтобы сохранить влагу.

В первые дни перцы поливают только теплой водой и небольшими порциями. Как только появятся новые листочки, поливы можно сократить.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после такой посадки перцы быстрее трогаются в рост и меньше болеют. Дополнительно она советует первые несколько дней притенять молодые кусты от палящего солнца легким укрывным материалом.

Ранее сообщалось, что каждая хозяйка сталкивается с проблемой пятен и разводов на стеклах. Существует более безопасный и эффективный способ, который позволяет добиться идеально чистых окон без лишних усилий.