Секрет плотной посадки перцев: урожай получается крепким, а кусты не болеют

Перец считается капризной культурой, но на деле многое зависит не от подкормок, а от правильной посадки. Опытные огородники давно заметили: слишком большое расстояние между кустами только вредит растениям. Если посадить перцы с умом, они легче переносят жару, не падают и радуют хорошим урожаем.

При выборе схемы посадки важно учитывать сорт. Высокорослым перцам нужно больше места и света, иначе теплица быстро превратится в густые заросли. А вот низкорослые сорта спокойно растут плотнее и чувствуют себя отлично. Многие дачники советуют оставлять между рядами около 70 см, чтобы воздух свободно проходил между кустами.

Интересным способом поделились опытные овощеводы. Они высевают по два семечка в один стаканчик, а затем пересаживают сразу по два растения на постоянное место. Кусты располагают в шахматном порядке на расстоянии примерно 30 см. Считается, что перцы любят «соревноваться» друг с другом — так они быстрее растут и становятся крепче.

У такого метода есть сразу несколько плюсов. Листья прикрывают плоды от палящего солнца, корни меньше страдают от перепадов температуры, а сами кусты к осени почти не полегают. Главное — не загущать ряды слишком сильно и вовремя формировать растения.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что перцы стали меньше вянуть в жаркие дни. Дополнительно она советует сразу после высадки замульчировать грядки скошенной травой — так земля дольше остается влажной и рыхлой.

