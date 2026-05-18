Перец всходит как сумасшедший: копеечное средство будит даже старые семена

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Болгарский перец умеет испытывать терпение даже у опытных дачников. Семена могут лежать в земле неделями и так и не дать всходов, особенно если они старые или залежались. Но есть простой способ, который помогает быстро проверить их качество и заметно ускорить прорастание.

Для обработки понадобятся всего два аптечных средства — аспирин и янтарная кислота. По одной таблетке измельчают в порошок, заливают стаканом горячей воды и хорошо размешивают. Когда раствор остынет до теплого состояния, в него опускают семена перца примерно на 20 минут.

Уже через несколько минут становится понятно, какие семена стоит выбросить. Те, что всплыли и остались на поверхности, обычно не прорастают. Остальные после замачивания раскладывают на влажные ватные диски, смоченные тем же раствором, и убирают в теплое место.

Многие дачники замечают, что уже через двое суток появляются маленькие ростки. Такой способ помогает разбудить даже старые семена и не тратить время на пустые ожидания. А рассада после такой подготовки часто вырастает крепкой и более устойчивой к капризам погоды.

Ранее сообщалось, что весной клубника просыпается и буквально просит еды — от этого зависит, какими будут ягоды. Есть простой раствор из подручных продуктов, который дает заметный результат без дорогих удобрений.

Проверено редакцией
Марина Макарова
