В России предложили «потихоньку» снижать брачный возраст

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН предложил «потихоньку» снижать возраст вступления в брак в России, чтобы переломить негативные демографические и физиологические тенденции. Таким образом он отреагировал на предложение главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой повысить планку возраста молодежи до 39 лет.

Адаптируясь к этим якобы естественным процессам, мы фактически поддерживаем более позднее создание семьи и позднее рождение детей, — сказал он.

Ранее начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что для обеспечения демографического роста необходимо, чтобы в России было как можно больше семей с тремя и более детьми. Он также призвал менять отношение к многодетным семьям.

До этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что около 60% студентов в России готовы создать семью и родить ребенка, если у них будут собственное жилье и устойчивый доход. По ее словам, нужно приложить все силы, чтобы поддержать в этом молодые семьи, ведь это не про демографию, а про счастье.