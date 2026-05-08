Психолог ответил, как укрепить брак

08 мая 2026 в 13:04

Психолог Ланг: умение вновь влюбиться друг в друга укрепит брак

Умение влюбиться друг в друга вновь поможет укрепить брак, заявил семейный психолог Сергей Ланг. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что отношения являются работой. По его словам, можно сравнить это с постоянным поиском новых решений и стратегий в бизнесе.

Основная задача — заново уметь влюбляться друг в друга. Отношения — это работа. Как в бизнесе: постоянный поиск новых решений, стратегий. И в паре то же самое, — пояснил специалист.

Он обратил внимание, что число разводов увеличивается, но при этом становится больше пар, которые сохраняют брак осознанно. По словам психолога, предложения финансово поддерживать сохранение пары является плохой идеей.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что проблема разводов в России не стоит слишком остро. По ее словам, результаты опросов показывают: семейные ценности занимают значительное место в системе приоритетов россиян.

