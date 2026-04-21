В Госдуме высказались о колоссальном росте числа разводов в России

Ситуацию с разводами в России нельзя охарактеризовать как катастрофичную, заявила NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Так она прокомментировала информацию, что в стране на каждые 10 пар приходится восемь расторжений брака. По словам парламентария, опросы демонстрируют, что для россиян семья занимает одно из ведущих мест в системе ценностей.

Мы понимаем, что 1000 заключенных браков [в России] — это все, что были зарегистрированы в 2025 году. Если на эти цифры [о 80% разводах] посмотрит демограф, то запросит дополнительную информацию. Про 800 разводов нужно уточнить, когда зарегистрировали союз — год назад, три года назад, пять лет назад. Процент разводящихся нужно определять в привязке к количеству бракосочетаний в тот год, когда они былы заключены. Да, к огромному сожалению, у нас разводы есть, ситуация нехорошая, но не катастрофичная. Однако мы видим, как ценность семьи во всех опросах ВЦИОМа стоит на одном из ведущих мест, — прокомментировала Буцкая.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что развод в России не должен быть слишком простым. Однако, по ее словам, она не поддерживает ужесточение законов в этой области.