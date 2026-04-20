20 апреля 2026 в 17:09

Матвиенко заявила, что процедура развода не должна быть слишком простой

Валентина Матвиенко Фото: Пресс-служба Совета Федерации
Развод в России не должен быть чрезмерно простым, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как передает «Российская газета», она высказала эту позицию на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» и уточнила, что не выступает за ужесточение законодательства в этой сфере.

Что касается разводов, попробуйте на Западе развестись, во Франции, в Великобритании. Это занимает минимум два года, а то и больше. У нас пришли, написали заявление, двое-трое детей и свободны. Так не может быть, так не должно быть, — заявила Матвиенко.

По словам председателя Совета Федерации, вопрос не ограничивается только материальными условиями. Она отметила, что в культуре и традициях всех народов России всегда особое место занимают ценности семьи и материнства. По ее мнению, необходимо возвращать и укреплять эти установки в обществе.

Ранее иерей Вячеслав Клюев заявил, что около 40% детей в России воспитываются в условиях «патернальной депривации». Он пояснил, что речь идет о разрушении эмоциональной привязанности к одному из родителей, чаще всего к отцу. По его словам, нехватка участия отца в жизни ребенка оказывает влияние даже спустя 20–30 лет после развода.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

