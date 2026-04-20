Матвиенко заявила, что процедура развода не должна быть слишком простой

Развод в России не должен быть чрезмерно простым, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как передает «Российская газета», она высказала эту позицию на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» и уточнила, что не выступает за ужесточение законодательства в этой сфере.

Что касается разводов, попробуйте на Западе развестись, во Франции, в Великобритании. Это занимает минимум два года, а то и больше. У нас пришли, написали заявление, двое-трое детей и свободны. Так не может быть, так не должно быть, — заявила Матвиенко.

По словам председателя Совета Федерации, вопрос не ограничивается только материальными условиями. Она отметила, что в культуре и традициях всех народов России всегда особое место занимают ценности семьи и материнства. По ее мнению, необходимо возвращать и укреплять эти установки в обществе.

Ранее иерей Вячеслав Клюев заявил, что около 40% детей в России воспитываются в условиях «патернальной депривации». Он пояснил, что речь идет о разрушении эмоциональной привязанности к одному из родителей, чаще всего к отцу. По его словам, нехватка участия отца в жизни ребенка оказывает влияние даже спустя 20–30 лет после развода.