Новиков раскрыл, как добиться демографического роста в России Новиков заявил, что нормой в России должна стать семья с тремя и более детьми

Для обеспечения демографического роста необходимо, чтобы в России было как можно больше семей с тремя и более детьми, сообщил NEWS.ru начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. В кулуарах конференции «Демографический перелом в России: пути достижения» он также призвал менять отношение к многодетным семьям.

Совершенно очевидно, что у нас должна быть нормой семья с тремя и более детьми, чтобы решить проблему с демографическим переломом. Это чистая математика. Нужно, чтобы было три и более детей в семье. <…> Чтобы культуру многодетности внедрять, нужно именно менять отношение к многодетным семьям: чтобы это стало нормой, почетно, чтобы это везде приветствовалось. На самом деле, каждый человек может чем-то помочь многодетной семье. Главное, чтобы такой был запрос, — сказал Новиков.

Отвечая на вопрос, нужно ли вводить в школах России новый профильный предмет, нацеленный на объяснение и подготовку почвы для создания многодетной семьи, начальник управления ответил, что идея внедрить предмет «Семьеведение» уже обсуждается и у Министерства просвещения РФ есть пилотный проект.

Ранее в России предложили создать систему семейного налогообложения, при которой сумма налога рассчитывается от общего дохода супругов. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что нововведение поможет поддержать многодетные семьи.