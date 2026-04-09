В ОП предложили ввести семейное налогообложение для россиян В России предложили систему семейного налогообложения с учетом доходов супругов

В России предложили внедрить систему семейного налогообложения, при которой налог рассчитывается от совокупного дохода супругов, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Целью нововведения является поддержка многодетных семей и справедливое распределение налоговой нагрузки.

Семейное налогообложение должно дополнить систему прогрессивного налогообложения, но учитывать при этом не только доход гражданина, но и его семейное положение, доход обоих супругов. Сегодня ставка налога рассчитывается исходя из доходов одного гражданина, при превышении порога она увеличивается, — заявил Рыбальченко.

Во многих семьях с детьми второй родитель имеет меньшую зарплату и больше занят воспитанием, добавил он. По словам председателя комиссии ОП, семейное налогообложение позволит снизить нагрузку на родителей и укрепить планирование бюджета всей семьи.

Ранее заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве профессор Дмитрий Ряховский в беседе с NEWS.ru сообщил, что необлагаемый налогом доход могут повысить для семей в России. По его словам, логично рассмотреть вопрос повышения налоговых вычетов по НДФЛ для семей и развивать налогообложение семьи как субъекта налогообложения.