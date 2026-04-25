Российским школьникам могут вернуть тихий час

Школьникам начальных классов необходим тихий час, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он считает, что нововведение поможет в мягкой адаптации детей к учебе.

Я считаю, что тихий час в начальных классах — это правильное решение. Переход из детского сада в школу должен быть менее стрессовым для ребенка, поскольку условия не должны резко отличаться от тех, к которым дети привыкли в подготовительных группах, — сказал Рыбальченко.

По его мнению, учебная нагрузка в начальной школе высока, поэтому важен баланс между обучением и восстановлением сил. Рыбальченко подчеркнул, что не все дети готовы спать днем, поэтому организация отдыха должна учитывать возрастные особенности. При этом для части учеников дневной сон может быть эффективным способом восстановления.

Он также отметил, что подобная практика могла бы применяться в группах продленного дня. Таких групп становится больше, так как родители часто заняты на работе.

Я думаю, что для детей эта форма не сильно должна отличаться от того, что есть в детском саду, — добавил он.

