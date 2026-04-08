Стало известно о планах введения налоговых льгот для семей

Необлагаемый налогом доход могут повысить для семей в России, заявил на полях МЭФ корреспонденту NEWS.ru профессор, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве Дмитрий Ряховский. По его словам, в этом случае, даже если работает один человек, льгота будет распространена на все доходы семьи.

Может быть повышен необлагаемый налогом доход. У нас будет учитываться доход на каждого члена семьи и прогрессивная ставка будет идти не на одного человека, а на совокупность всех членов семьи, даже если работает один член семьи, — сообщил он.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что самые надежные и популярные льготы для многодетных семей — это федеральные налоговые вычеты и компенсации. К ним относятся стандартные вычеты по НДФЛ и льготы по налогу на имущество и землю, которые с 2026 года расширили.

Депутат Брянской областной думы, зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru заявил, что в России необходимо ввести налоговые льготы для детей, которые помогают нетрудоспособным родителям. По его мнению, существующих мер правового регулирования недостаточно.