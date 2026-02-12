Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 20:02

В Кремле раскрыли, какое событие подтолкнуло Путина к карьере разведчика

Новиков: Путин стал разведчиком под впечатлением от фильма

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин принял решение стать разведчиком под влиянием художественного фильма об этой профессии, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на пленарной дискуссии форума «Герои кино — архитекторы будущего». По его словам, пример увлекательного пути главного героя в кинокартине способен стать для зрителей образцом для подражания, передает РИА Новости.

Не секрет, что даже президент пошел в разведчики, посмотрев фильм, великий фильм о разведчиках, — сказал Новиков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на сессии в Национальном центре «Россия», что отечественный кинематограф необходимо развивать с учетом интересов не только российской аудитории, но и соотечественников, проживающих за рубежом. Дипломат также подчеркнула важность создания многоформатного контента.

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России выпускается недостаточно качественных и оставляющих след в памяти картин. По его мнению, современные фильмы все чаще становятся визуально насыщенными и рассчитанными преимущественно на юного зрителя.

