Захарова рассказала о новой стратегии российского кинематографа

Российское кино должно ориентироваться не только на внутреннего зрителя, но и на соотечественников за границей, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии в Национальном центре «Россия». По ее словам, российский кинематограф также должен стать многоформатным, передает РИА Новости.

Нужно предполагать, что она (кинопродукция. — NEWS.ru) должна быть многоформатной с точки зрения ее использования, но мы должны еще понимать, что она должна быть нацелена на аудиторию более широкую, чем только наша внутренняя, — сказала дипломат.

Ранее комитет Госдумы по культуре принял решение провести совещание, посвященное состоянию российской киноиндустрии, поводом для которого стал резонанс от картин «Чебурашка» и «Бременские музыканты». Обсуждение связано с законопроектом, закрепляющим за Министерством культуры право устанавливать приоритетные тематики для лент, претендующих на господдержку.

Кроме того, режиссер Егор Кончаловский, занимающий пост зампреда Общественной палаты Московской области, заявил, что санкционное давление западных государств оказало благотворное влияние на российскую киноиндустрию. По оценке кинематографиста, ограничения позволили отрасли добиться существенного прогресса в качестве и масштабах выпускаемой продукции.