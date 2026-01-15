В Госдуме пообещали «расчебурашить» российское кино после жестких споров В Госдуме пообещали разобраться с современным российским кино после «Чебурашки»

Комитет Госдумы по культуре решил провести совещание о состоянии российского кинематографа после выхода «Чебурашки» и «Бременских музыкантов», пишет «Коммерсант». Поводом стал законопроект, который закрепляет за Минкультом право определять приоритетные темы для фильмов, претендующих на государственное финансирование.

Глава комитета Ольга Казакова напомнила, что эти полномочия фактически уже существовали, и предложила коллегам заранее сформулировать вопросы к министерству. Парламентарии заявили, что у них накопилось много претензий к отрасли, в том числе общественно-политического характера.

Так, депутат Иван Мусатов отметил, что не все продюсеры «типа Александра Роднянского» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехали из страны. По его словам, некоторые из них раньше снимали «звягинщину», а теперь — «сказки», и таких людей необходимо «находить и фильтровать». Он также выступил против ситуации, «когда свои своим дают деньги на фильмы».

Народный артист России Дмитрий Певцов поддержал Мусатова, заявив, что «хорошим и глубоким» проектам сложно получить финансирование. Он раскритиковал популярные картины, включая «Чебурашку», указав, что такие фильмы «никакого отношения ни к детскому, ни вообще к кино не имеют».

Депутат Денис Майданов попросил Певцова объяснить позицию. Тот уточнил, что детское кино должно давать пример и мораль, а в данном случае авторы «взяли франшизу и заработали денег», как и в истории с «буратинами и бременскими музыкантами».

Члены комитета договорились провести отдельное совещание о состоянии российского кино. Майданов заявил, что «тем много накопилось». Казакова попросила коллег формулировать вопросы таким образом, чтобы обсуждение прошло в юридической плоскости, а не свелось к разговору о вкусах.

Ранее режиссер Егор Кончаловский заявил, что изоляция со стороны стран Запада позитивно повлияла на развитие отечественного кинематографа. По его мнению, это позволило отрасли совершить значительный рывок в качестве и объемах производства.