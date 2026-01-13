Кончаловский назвал неожиданного «помощника» российского кино

Изоляция со стороны стран Запада позитивно повлияла на развитие отечественного кинематографа, заявил режиссер, зампред Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский. По его мнению, это позволило отрасли совершить значительный рывок в качестве и объемах производства, передает РИА Новости.

Изоляция со странами Запада сослужила очень неплохую службу для российского кинематографа. Российский кинематограф сделал огромный скачок вперед по качеству, по количеству, по развитию индустрии, по профессионализму внутри индустрии и по оборотам, — сказал Кончаловский.

Режиссер констатировал, что продукция отечественного кино никогда не пользовалась большим спросом в западных странах. Однако новые геополитические условия открыли перед отраслью другие, более перспективные направления для развития.

Кончаловский указал на страны Глобального Юга и Юго-Востока как на ключевые рынки для экспорта российского кино. Особый интерес, по его словам, представляет сотрудничество с Китаем, где существуют благоприятные условия для культурного обмена.

Ранее сообщалось, что фильм «Чебурашка-2», снятый режиссером Дмитрием Дьяченко, стал вторым в истории российского проката, чьи кассовые сборы превысили 5 млрд рублей. Кинокартина достигла этой отметки быстрее, чем первая часть.