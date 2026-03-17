«Технология отлажена»: назван надежный способ защитить Россию от дронов ВСУ

Вооруженным силам России следует топить корабли, доставляющие комплектующие к беспилотникам на Украину, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, в НАТО давно отладили технологию маскировки таких поставок под гражданские грузы.

Комплектующие к БПЛА производят в ЕС, в разобранном виде их поставляют на Украину, где собирают дроны. Цепочки достаточно отработаны. Поставки хорошо замаскированы под гражданские грузы. Такая технология стран НАТО давно отлажена. Чем больше мы уничтожим беспилотников при транспортировке, тем меньше их будет в воздухе. России следует засекать места перевозки комплектующих к БПЛА, топить корабли, в том числе идущие под иностранными флагами, — пояснил Кнутов.

Он также подчеркнул, что для повышения эффективности противовоздушной обороны Россия может задействовать крупные беспилотники типа «Альтиус» или «Иноходец» в качестве носителей радиолокационной техники. По его мнению, это позволит своевременно обнаруживать вражеские аппараты и наводить на них истребители или мобильные группы ПВО.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили над юго-западными районами региона четыре украинских беспилотника. Атаку пресекли на фоне объявленной воздушной опасности.