«Чебурашка-2» стал вторым в списке самых кассовых фильмов в России Фильм «Чебурашка-2» заработал более 5 млрд рублей в российском прокате

Фильм «Чебурашка-2», снятый режиссером Дмитрием Дьяченко, стал вторым в истории российского проката, чьи кассовые сборы превысили 5 млрд рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Кинокартина достигла этой отметки быстрее, чем первая часть.

По информации ЕАИС, на 12 января кассовые сборы фильма достигли 5,001 млрд рублей. За 12 дней фильм посмотрели более 9 млн зрителей. Для сравнения: первая часть «Чебурашки» преодолела отметку в 5 млрд рублей более чем за 20 дней.

В центре сюжета фильма — напряженные отношения между Чебурашкой и повзрослевшим Геной. Также герои пытаются спасти дом Гены от сноса ради строительства парка развлечений. Чебурашка убегает с детьми в поисках приключений, но попадает в опасные ситуации. Взрослые пытаются найти детей и научиться лучше понимать друг друга.

Ранее кинокритик и блогер BadComedian (Евгений Баженов) объяснил популярность кинокартины тем, что она вышла в праздники, когда в прокате не так много других интересных премьер. Зрители ждали продолжения из-за успеха первой части, а также благодаря тому, что Чебурашка остается любимым героем.