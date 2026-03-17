17 марта 2026 в 12:37

«Не видит вклада Европы»: политолог об участии США в украинском конфликте

Политолог Кортунов не исключил, что Трамп выйдет из украинского конфликта

Военнослужащий ВСУ
Президент США Дональд Трамп может переложить решение украинского вопроса на Европу и сосредоточиться на более приоритетных для него регионах, таких как Ближний Восток или Китай, заявил NEWS.ru политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он отметил, что глава Белого дома пока не видит необходимости привлекать европейских партнеров к прямым переговорам между Россией и Украиной.

Трамп подтверждает свою позицию, что нет необходимости привлекать европейцев к переговорам между РФ и Украиной. Он не видит вклада Европы, который мог быть внесен в переговорный процесс. Конечно, при определенных условиях эта логика может быть пересмотрена, и Трамп предоставит Украину Евросоюзу, а сам займется более приоритетными для него регионами: Ближним Востоком, Китаем, может быть, Латинской Америкой. То есть слова главы Белого дома, что Вашингтон не хочет работать с ЕС по данному вопросу, это реакция на заявления европейских стран, которые настаивают на месте за столом переговоров, — пояснил Кортунов.

Ранее Трамп заявил, что у Вашингтона нет необходимости работать с ЕС по Украине. По словам главы Белого дома, его предшественник на посту президента Джо Байден напрасно помогал украинскому правительству.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
