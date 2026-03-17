Полиция схватила троих выживших после атаки дронов на Дубай Daily Mirror: в Дубае за фотографии арестовали очевидцев атаки дронов

Трое человек, показавшие своим родным последствия атаки дронов на элитный небоскреб в Дубае, были задержаны полицией, передает Daily Mirror. По данным издания, они проживали в высотке в районе Крик-Харбор, недалеко от международного аэропорта. Теперь им грозят длительные тюремные сроки.

Издание пишет, что снимки они отправили с целью подтвердить, что остались живы после взрыва. На кадрах было видно, что атака оставила в здании огромную пробоину и вызвала масштабный пожар. Известно, что среди обвиняемых есть британец, который утверждает, что сразу же удалил видео, когда его об этом попросили, но ему все равно предъявили обвинения.

Утром во вторник, 17 марта, в Дубае прогремели взрывы. Они произошли после объявления угрозы ракетного удара. Другие подробности, в том числе наличие поврежденных объектов и пострадавших, пока неизвестны.

Ранее появилась информация, что российские туроператоры завершили вывоз всех туристов из ОАЭ. В организации уточнили, что исключение составили лишь те россияне, кто принял решение остаться в стране по личным причинам.