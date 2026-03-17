17 марта 2026 в 12:33

Полиция схватила троих выживших после атаки дронов на Дубай

Daily Mirror: в Дубае за фотографии арестовали очевидцев атаки дронов

Трое человек, показавшие своим родным последствия атаки дронов на элитный небоскреб в Дубае, были задержаны полицией, передает Daily Mirror. По данным издания, они проживали в высотке в районе Крик-Харбор, недалеко от международного аэропорта. Теперь им грозят длительные тюремные сроки.

Издание пишет, что снимки они отправили с целью подтвердить, что остались живы после взрыва. На кадрах было видно, что атака оставила в здании огромную пробоину и вызвала масштабный пожар. Известно, что среди обвиняемых есть британец, который утверждает, что сразу же удалил видео, когда его об этом попросили, но ему все равно предъявили обвинения.

Утром во вторник, 17 марта, в Дубае прогремели взрывы. Они произошли после объявления угрозы ракетного удара. Другие подробности, в том числе наличие поврежденных объектов и пострадавших, пока неизвестны.

Ранее появилась информация, что российские туроператоры завершили вывоз всех туристов из ОАЭ. В организации уточнили, что исключение составили лишь те россияне, кто принял решение остаться в стране по личным причинам.

Девушка оставила родителей без единого гроша из-за мошенников
Военэксперт объяснил, почему летом ситуация для ВСУ станет критической
«Первоочередные»: Шойгу о целях Украины в России
ВСУ пытались атаковать Россию за четыре часа с помощью 30 БПЛА
Стало известно о масштабах разрушений культурного наследия Ирана
Появились детали освобождения Сопычи
Ресторатор объяснил, почему не появляются новые фудкорты
Аномальная жара или мощное похолодание? Погода в Москве до конца марта
Проект без сюрпризов: как раннее участие подрядчика снижает риски
Названо место, где похоронят Ершова
Замедление домашнего интернета в России: что известно, где не работает
Токаев объявил о первой в истории Казахстана амнистии
Новый удар по мигрантам: выдворять будут по широкому списку, что известно
Киберэксперт объяснил, безопасны ли домофоны с системой распознавания лиц
Токаев объявил 15 марта государственным праздником в Казахстане
В Госдуме ответили, грозит ли России кризис из-за запрета мессенджеров
Премьер Бельгии оправдался после слов о нормализации отношений с Россией
Ван Дамм рассказал об особом отношении к Путину
В Казахстане окончательно приняли новую конституцию
Песков заявил о готовности России оказать Кубе всю посильную помощь
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

