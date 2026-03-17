17 марта 2026 в 12:53

В Минобороны раскрыли, сколько БПЛА и авиабомб сбили в зоне СВО

Силами ПВО ликвидированы семь управляемых авиационных бомб в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Силами ПВО ликвидированы семь управляемых авиационных бомб в зоне специальной военной операции, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также речь идет об устранении 421 БПЛА.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 421 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

Всего с начала СВО уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 124 415 беспилотных летательных аппаратов, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 305 танков и других боевых бронированных машин. Также ликвидировано 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 898 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 043 единицы специальной военной автомобильной техники.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 206 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 43 сбили над Московским регионом (в том числе 40 летевших на Москву беспилотников).

Минобороны
авиабомбы
БПЛА
СВО
