В Минобороны раскрыли, сколько БПЛА и авиабомб сбили в зоне СВО

Силами ПВО ликвидированы семь управляемых авиационных бомб в зоне СВО

Силами ПВО ликвидированы семь управляемых авиационных бомб в зоне специальной военной операции, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также речь идет об устранении 421 БПЛА.

Всего с начала СВО уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 124 415 беспилотных летательных аппаратов, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 305 танков и других боевых бронированных машин. Также ликвидировано 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 898 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 043 единицы специальной военной автомобильной техники.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 206 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 43 сбили над Московским регионом (в том числе 40 летевших на Москву беспилотников).