Российские средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб МО: средства ПВО за сутки сбили семь авиационных бомб и шесть ракет РСЗО Vampire

Российские средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб, шесть ракет РСЗО Vampire чешского производства и 320 БПЛА, сообщили в Минобороны России. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 151 824 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, добавили в ведомстве.

Ранее пятеро мужчин и одна женщина получили ранения различной степени тяжести в результате атак ВСУ на поселок Борисовка. Один мужчина получил ранение подмышечной области, двое других — осколочные ранения различных частей тела. У бойца «Орлана» и еще одной женщины предварительно диагностированы акубаротравмы.

До этого врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что мирная жительница погибла в результате целенаправленного удара беспилотника «Дартс» по гражданскому автомобилю в городе Севске. Еще одна женщина, управлявшая машиной, получила осколочные ранения.