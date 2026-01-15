Милонов оценил тенденции современного российского кинематографа

В российском кинематографе снимается мало достойных и запоминающихся фильмов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, современное кино все больше становится зрелищным и ориентированным на детскую аудиторию.

Мои дети ходили [на российские новинки в кино] и были в восторге от «Буратино», «Простоквашино». А я оказался в восторге от спектаклей, которые посетили мои дети в Санкт-Петербурге. Театр юного зрителя и «Сказка о потерянном времени» — это действительно высокие стандарты русского искусства. А кино, опять же, кому-то нравится, кому-то нет. Мало снимается достойных фильмов сейчас, которые бы действительно запоминались. Сейчас кинематограф как-то потихонечку съезжает в сторону наших детей — там, где зрелищность и яркие картинки начинают преобладать. Это становится таким детским местом, — высказался Милонов.

Ранее комитет Госдумы по культуре решил провести совещание о состоянии российского кинематографа после выхода «Чебурашки» и «Бременских музыкантов». Поводом стал законопроект, который закрепляет за Минкультом право определять приоритетные темы для фильмов, претендующих на государственное финансирование.