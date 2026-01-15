Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 15:23

Милонов оценил тенденции современного российского кинематографа

Депутат Милонов заявил, что в России сейчас снимают мало достойных фильмов

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В российском кинематографе снимается мало достойных и запоминающихся фильмов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, современное кино все больше становится зрелищным и ориентированным на детскую аудиторию.

Мои дети ходили [на российские новинки в кино] и были в восторге от «Буратино», «Простоквашино». А я оказался в восторге от спектаклей, которые посетили мои дети в Санкт-Петербурге. Театр юного зрителя и «Сказка о потерянном времени» — это действительно высокие стандарты русского искусства. А кино, опять же, кому-то нравится, кому-то нет. Мало снимается достойных фильмов сейчас, которые бы действительно запоминались. Сейчас кинематограф как-то потихонечку съезжает в сторону наших детей — там, где зрелищность и яркие картинки начинают преобладать. Это становится таким детским местом, — высказался Милонов.

Ранее комитет Госдумы по культуре решил провести совещание о состоянии российского кинематографа после выхода «Чебурашки» и «Бременских музыкантов». Поводом стал законопроект, который закрепляет за Минкультом право определять приоритетные темы для фильмов, претендующих на государственное финансирование.

Виталий Милонов
Россия
фильмы
дети
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
