Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 мая: где сбои в России

Сегодня, 18 мая, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 18 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 18 мая, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты разных сотовых операторов сообщают, что по причине падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, каршерингом, поисковыми системами, а также мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 18 мая поступило от жителей Москвы и Московской области. Также жалобы зафиксированы из Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкирии, Адыгеи, Республики Коми, Ставрополья, Краснодарского, Красноярского, Пермского и Приморского краев, Свердловской, Ивановской, Пензенской, Саратовской, Владимирской, Тамбовской, Новосибирской и Самарской областей.

Почему не работает мобильный интернет 18 мая

Президент России Владимир Путин объяснил сбои работой по предотвращению террористических актов.

Точечные отключения мобильного интернета позволяют снизить точность наведения БПЛА, заявили в тульском Министерстве цифрового развития и связи.

«Это необходимая мера. Точечные отключения позволяют снизить точность наведения БПЛА, защитить жителей и объекты инфраструктуры. Подобные ограничения применяются во многих регионах. Ограничения касаются только доступа с мобильных устройств. Сети Wi-Fi и домашний интернет функционируют в обычном режиме. <…> Также бесперебойно работают социально значимые ресурсы. Понимаем, что временные ограничения создают неудобства, но подчеркиваю, что это защита жителей и граждан. Это является приоритетом», — заявил заместитель министра Роман Борисов.

При отключении мобильного интернета россияне могут пользоваться сервисами из белого списка. В него входят более 500 сайтов и приложений, включая социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер МАКС, «Госуслуги», сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры и многие другие сервисы.

Когда заработает мобильный интернет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения применяются по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак» и продлятся они «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным.

Чаще всего полноценную работу мобильного интернета в регионах восстанавливают после отмены режима беспилотной опасности.

