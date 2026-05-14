14 мая 2026 в 17:27

Слухи о передозировке, увольнение из театра, избиение: как живет Казючиц

Анна Казючиц Анна Казючиц Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актрисе и телеведущей шоу «ДНК» Анне Казючиц потребовалась помощь медиков в Москве. Что с ней произошло, как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Казючиц

Анна Казючиц родилась 10 июня 1983 года в Норильске, окончила театральный институт им. Б. В. Щукина.

Дебют актрисы в кино состоялся в 1998 году в фильме «Ожог». Также она снималась в лентах «Каменская», «В августе 44-го…», «Мы умрем вместе», «На безымянной высоте», «Охота на асфальте», «Капитанские дети», «Обрыв», «Улыбка пересмешника», «Мужики и бабы», «Было. Есть. Будет», «Лабиринт иллюзий», «Кривое зеркало любви», «Когда-нибудь наступит завтра» и других.

В 2020 году Казючиц стала ведущей передачи «ДНК» на НТВ, заменив погибшего в результате авиакатастрофы Александра Котлового.

Что известно о личной жизни Казючиц

Анна Казючиц с 2014 года состоит в браке с режиссером Егором Грамматиковым. Пара воспитывает общего наследника Даниила, а также сына Грамматикова от прошлого брака. Первая жена режиссера, актриса Лика Добрянская, умерла в 2010 году.

«Я понимала, что человек, у которого было четыре жены и куча детей, уж точно не может быть моим мужем. Но сейчас он для меня принц, он стал для меня человеком, без которого я не могу жить, когда родился наш общий сын. Тогда от момента, как мы стали жить вместе, прошло 10 лет. Мы прожили вместе 10 лет, прежде чем пожениться», — делилась актриса в программе «Секрет на миллион».

По словам Казючиц, до брака она состояла в отношениях с мужчиной, который ревновал ее и избивал.

«Там такая ручища, что ее можно было даже не сжимать, чтобы размазать мое лицо. В последний раз я вернулась в Москву с двумя заплывшими кровью глазами. А удар был один. Вот как так можно ударить и за что?» — делилась она.

Действительно ли у Казючиц была передозировка

Накануне, 13 мая, Telegram-канал Mash сообщил, что медики спасли Анну Казючиц от передозировки успокоительными в Москве. По данным источника, актриса выпила упаковку препарата и почувствовала слабость.

«По данным Mash, 42-летняя Казючиц недавно посещала токсиколога — у него поинтересовалась рисками при повышении дозы препаратов. После этого в ее квартиру на Малой Грузинской улице приехали медики — промыли желудок и оставили наедине со специалистом», — отметили авторы канала.

На звонки журналистов артистка не отвечает.

Чем сейчас занимается Казючиц, почему ее уволили из театра

Анна Казючиц в 42 года продолжает вести программу «ДНК». На настоящий момент она не задействована в съемках фильмов и театральных постановках.

Казючиц в 2023 году, по данным СМИ, уволили из антрепризы из-за разногласий с творческим коллективом. Ее место в спектакле «Вот и свела судьба нас» заняла Анастасия Панина.

«Аня выходила из себя и переставала контролировать поток слов. Она ругается матом, не умеет держать себя в руках и нормально общаться. Чуть что — сразу крики. Никогда при этом не просит прощения за свое поведение. Видно, зазвездилась», — рассказала администратор постановки Алена Тихомирова.

Мария Баранова
