Телеведущую спасли от передозировки успокоительными

13 мая 2026 в 13:14

Mash: телеведущую Казючиц спасли от передозировки успокоительными

Telegram-канал Mash сообщил, что ведущую программы «ДНК» на НТВ Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительными в Москве. По данным канала, актриса выпила пачку седативного препарата и почувствовала слабость.

По данным Mash, 42-летняя Казючиц недавно посещала токсиколога и поинтересовалась у него рисками при повышении дозы препаратов. Telegram-канал отмечает, что после этого визита в ее квартиру на Малой Грузинской улице приехали медики, которые промыли ей желудок. Позже с ней беседовал специалист.

Ранее нарколог Андрей Тюрин заявил, что алкогольные коктейли с энергетиками могут спровоцировать внезапную остановку сердца. Он предупредил, что такое «обманчиво легкое» сочетание особенно опасно для молодых людей.

До этого врач Денис Борозденко заявил, что передозировка витаминов может привести к выпадению волос и проблемам с кожей, в том числе к ее сухости. Помимо этого, у человека могут возникнуть кровоточивость десен, снижение зрения и сбои в работе щитовидной железы.

