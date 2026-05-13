Телеведущую спасли от передозировки успокоительными

Telegram-канал Mash сообщил, что ведущую программы «ДНК» на НТВ Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительными в Москве. По данным канала, актриса выпила пачку седативного препарата и почувствовала слабость.

По данным Mash, 42-летняя Казючиц недавно посещала токсиколога и поинтересовалась у него рисками при повышении дозы препаратов. Telegram-канал отмечает, что после этого визита в ее квартиру на Малой Грузинской улице приехали медики, которые промыли ей желудок. Позже с ней беседовал специалист.

