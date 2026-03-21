21 марта 2026 в 19:49

Назван алкогольный коктейль, который может запросто остановить сердце

Нарколог Тюрин предупредил о риске остановки сердца из-за спирта с энергетиками

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Алкогольные коктейли с энергетиками могут спровоцировать внезапную остановку сердца, заявил нарколог Андрей Тюрин в комментарии Lenta.ru. Он предупредил, что такое «обманчиво легкое» сочетание особенно опасно для молодых людей.

Сочетание алкоголя и энергетиков может спровоцировать внезапную остановку сердца у молодых, казалось бы, здоровых людей, — объяснил врач.

По словам Тюрина, сахар в составе коктейлей создает сильную нагрузку на поджелудочную железу и повышает риск диабета и панкреатита. Газированные напитки ускоряют всасывание алкоголя в кровь.

Кофеин при этом маскирует эффект опьянения, из-за чего человек не чувствует реального состояния. Это увеличивает риск передозировки алкоголем, отметил специалист.

Ранее психиатр-нарколог Татьяна Старостина объяснила, что однократное употребление алкоголя может иметь необратимые последствия для здоровья. По ее словам, безопасной дозы спиртного не существует.

Нарколог Марина Саунова между тем назвала заблуждением распространенное мнение, что вино помогает снизить уровень холестерина. Она подчеркнула, что регулярное употребление этого алкогольного напитка приносит организму больше вреда, чем пользы.

алкоголь
коктейли
энергетики
здоровье
