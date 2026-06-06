Я перестал покупать коктейли в кафе — мой домашний клубничный в 10 раз лучше

Я перестал покупать коктейли в кафе — мой домашний клубничный в 10 раз лучше

В жару только два варианта: спасаться кондиционером или делать этот коктейль. Я выбираю второе.

Ингредиенты

Клубника свежая — 200 г, пломбир — 150 г, молоко 3,5% — 150 мл, сахарная пудра — 2 ст. л., лед — 5 кубиков.

Как готовлю

Сначала я мою клубнику, обсушиваю и откладываю пару красивых ягод для украшения. Остальную режу крупно, кидаю в блендер, посыпаю сахарной пудрой и взбиваю до пюре. Самое сложное — не съесть все сразу на этом этапе. Тем временем добавляю лед и пломбир, снова пробиваю блендером до однородности. Вливаю молоко, перемешиваю пару секунд. Разливаю по высоким бокалам, сверху кладу отложенную клубнику и трубочку. Все, дело сделано, наслаждаюсь.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот коктейль.

Текстура получилась идеальной: не водянистая, как из пакета, а плотная, сливочная, с кислинкой от свежей клубники. Мой лайфхак: отложите пару ягод для украшения, но не режьте их — целые ягоды на пенке выглядят как в дорогом ресторане.