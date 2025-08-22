Нарколог предупредила о вреде однократного употребления алкоголя

Употребление алкоголя всего один раз может иметь необратимые последствия для здоровья, предупредила психиатр-нарколог Татьяна Старостина в комментарии для UfaTime.ru. По ее словам, безопасной дозы спиртного не существует.

Иногда даже однократное употребление может иметь весьма плачевные результаты, — подчеркнула врач.

Специалист объяснила, что алкоголь негативно влияет на все системы организма. Спиртное раздражает слизистую желудка, провоцируя развитие гастрита и язвы. Печень, вынужденная постоянно нейтрализовывать этанол, подвергается атрофии клеток и их замещению жировой тканью, что может привести к циррозу, добавила Старостина.

Как уточнила нарколог, со стороны сердечно-сосудистой системы злоупотребление алкоголем вызывает развитие кардиомиопатии, гипертонических кризов, мерцательной аритмии и повышает риск инсульта. Особенно опасное воздействие спиртное оказывает на мозг: систематическое употребление приводит к атрофии нервной ткани, нарушению мышления, психозам, потере памяти и деградации личности.

Ранее врач-нарколог Андрей Тюрин заявил, что употребление алкогольных напитков перед полетом значительно повышает нагрузку на сердце. По его словам, это обусловлено повышенной нагрузкой на организм из-за нехватки кислорода и пониженного давления на борту.