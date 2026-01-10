Во время новогодних праздников у многих сбивается привычный режим жизни, и некоторые с непривычки могут злоупотребить спиртными напитками. Всем известно, что алкоголь плохо влияет на организм: даже в малых дозах этанол нарушает работу центральной нервной системы, угнетает активность мозга и вызывает токсическое поражение печени, сердца и других внутренних органов. При этом важно вовремя распознать, как понять, что тебе плохо от алкоголя, когда вызывать врача и какие принять необходимые меры.

Первые признаки ухудшения состояния

Когда организм не справляется с поступающим этанолом, появляются характерные симптомы. Это может быть сильная тошнота, многократная рвота, головокружение и потеря координации движений. Человек может ощущать слабость, спутанность сознания, сильную головную боль и учащенное сердцебиение. Если вы заметили подобное у себя, лучше сразу прекратить употребление спиртного, выпить воды и обеспечить доступ свежего воздуха. Эти знания помогут вам с ответом на вопрос: как понять, что тебе плохо именно от алкоголя, а не от, к примеру, просроченных салатов.

Когда застолье становится опасным: симптомы отравления алкоголем Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда вызывать врача

Существуют опасные симптомы, при которых требуется немедленная медицинская помощь. К ним относятся: потеря сознания или невозможность разбудить человека, судороги, затрудненное или редкое дыхание (менее восьми вдохов в минуту), резкое падение температуры тела и посинение кожи или губ. Также критично, если человек не реагирует на внешние раздражители или у него началась неукротимая рвота с кровью. Эти признаки могут указывать на тяжелое отравление алкоголем, которое угрожает жизни.

Помните: подобные тревожные симптомы можно заметить не только у себя, но и у друзей или близких на празднике. В такой ситуации важно понять, когда вызывать врача: не теряйте времени при появлении любого из перечисленных опасных признаков и сразу звоните в скорую помощь — своевременное обращение к специалистам может спасти жизнь человека.

