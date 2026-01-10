Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 13:50

Когда застолье становится опасным: симптомы отравления алкоголем

Как понять, что тебе плохо от алкоголя — когда вызывать врача Как понять, что тебе плохо от алкоголя — когда вызывать врача Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Во время новогодних праздников у многих сбивается привычный режим жизни, и некоторые с непривычки могут злоупотребить спиртными напитками. Всем известно, что алкоголь плохо влияет на организм: даже в малых дозах этанол нарушает работу центральной нервной системы, угнетает активность мозга и вызывает токсическое поражение печени, сердца и других внутренних органов. При этом важно вовремя распознать, как понять, что тебе плохо от алкоголя, когда вызывать врача и какие принять необходимые меры.

Первые признаки ухудшения состояния

Когда организм не справляется с поступающим этанолом, появляются характерные симптомы. Это может быть сильная тошнота, многократная рвота, головокружение и потеря координации движений. Человек может ощущать слабость, спутанность сознания, сильную головную боль и учащенное сердцебиение. Если вы заметили подобное у себя, лучше сразу прекратить употребление спиртного, выпить воды и обеспечить доступ свежего воздуха. Эти знания помогут вам с ответом на вопрос: как понять, что тебе плохо именно от алкоголя, а не от, к примеру, просроченных салатов.

Когда застолье становится опасным: симптомы отравления алкоголем Когда застолье становится опасным: симптомы отравления алкоголем Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда вызывать врача

Существуют опасные симптомы, при которых требуется немедленная медицинская помощь. К ним относятся: потеря сознания или невозможность разбудить человека, судороги, затрудненное или редкое дыхание (менее восьми вдохов в минуту), резкое падение температуры тела и посинение кожи или губ. Также критично, если человек не реагирует на внешние раздражители или у него началась неукротимая рвота с кровью. Эти признаки могут указывать на тяжелое отравление алкоголем, которое угрожает жизни.

Помните: подобные тревожные симптомы можно заметить не только у себя, но и у друзей или близких на празднике. В такой ситуации важно понять, когда вызывать врача: не теряйте времени при появлении любого из перечисленных опасных признаков и сразу звоните в скорую помощь — своевременное обращение к специалистам может спасти жизнь человека.

Ранее мы рассказывали как помочь человеку, упавшему в гололед на улице.

застолье
алкоголь
здоровье
опасность
советы
помощь
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чистка генофонда? Генетическое тестирование родителей в России: подробности
Десятки жителей Никарагуа арестовали из-за Мадуро
В пригороде Тегерана задержали 100 вооруженных участников беспорядков
Алиханов анонсировал закупку инновационных полувагонов
Хинштейн рассказал о судьбе пострадавшего при атаке ВСУ
Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников
Долиной займется полиция? Саботировала ли она съезд с квартиры Лурье
В Иране бунтовщики выместили злость на пожарных машинах
«Элемент подлости»: генерал объяснил выход Финляндии из Оттавской конвенции
Медведев опубликовал кадры удара «Орешником» в назидание Макрону
В трех российских аэропортах сняли ограничения
СК раскрыл детали удара Киева по Макеевке
Названа дата открытия нового танкового вуза в России
Франция сдвинула даты саммита G7 из-за события в Белом доме
Мехонцев пристыдил украинского боксера-симулянта
Китай начал торговые эскалационные шаги против Японии
Ида Галич поделилась неприятными последствиями новогодних застолий
«Я разлюбил»: Клявер разоткровенничался о романе с Польной
Россиянам напомнили об увеличении пенсии по инвалидности
Когда застолье становится опасным: симптомы отравления алкоголем
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.