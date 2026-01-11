Уральский мэр умер спустя два месяца после отставки Экс-глава района Свердловской области Еремеев умер после отставки

Умер бывший глава Нижнесергинского района Свердловской области Валерий Еремеев, сообщила на странице во «ВКонтакте» региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Отмечается, что Еремеев руководил районом на протяжении 18 лет и ушел из жизни спустя два месяца после отставки.

Ушел глава, о работе с которым есть что вспомнить. Это означает, что он думал о человеке и берег его, — написала уполномоченный по правам человека.

Мерзлякова отметила, что Еремеев активно оказывал помощь украинским беженцам. Также экс-глава района заботился о детях и мог на свои средства одеть первоклашек, добавила омбудсмен.

Ранее в Смоленске на 62-м году жизни скончался глава представительства МИД России Андрей Линев. Он служил в органах безопасности Смоленской области, дослужившись до звания подполковника. Линев был удостоен государственной награды — ордена Мужества.

До этого стало известно о смерти бывшего директора Российского этнографического музея в Петербурге, историка и философа Владимира Грусмана. Ему было 75 лет. Владимир Грусман выступил вдохновителем множества инициатив, значительно обогативших научно-просветительную работу и международные связи музея.