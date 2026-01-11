Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 11:10

Уральский мэр умер спустя два месяца после отставки

Экс-глава района Свердловской области Еремеев умер после отставки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Умер бывший глава Нижнесергинского района Свердловской области Валерий Еремеев, сообщила на странице во «ВКонтакте» региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Отмечается, что Еремеев руководил районом на протяжении 18 лет и ушел из жизни спустя два месяца после отставки.

Ушел глава, о работе с которым есть что вспомнить. Это означает, что он думал о человеке и берег его, — написала уполномоченный по правам человека.

Мерзлякова отметила, что Еремеев активно оказывал помощь украинским беженцам. Также экс-глава района заботился о детях и мог на свои средства одеть первоклашек, добавила омбудсмен.

Ранее в Смоленске на 62-м году жизни скончался глава представительства МИД России Андрей Линев. Он служил в органах безопасности Смоленской области, дослужившись до звания подполковника. Линев был удостоен государственной награды — ордена Мужества.

До этого стало известно о смерти бывшего директора Российского этнографического музея в Петербурге, историка и философа Владимира Грусмана. Ему было 75 лет. Владимир Грусман выступил вдохновителем множества инициатив, значительно обогативших научно-просветительную работу и международные связи музея.

