Уральский мэр умер спустя два месяца после отставки

Умер бывший глава Нижнесергинского района Свердловской области Валерий Еремеев, сообщила на странице во «ВКонтакте» региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Отмечается, что Еремеев руководил районом на протяжении 18 лет и ушел из жизни спустя два месяца после отставки.
Ушел глава, о работе с которым есть что вспомнить. Это означает, что он думал о человеке и берег его, — написала уполномоченный по правам человека.
Мерзлякова отметила, что Еремеев активно оказывал помощь украинским беженцам. Также экс-глава района заботился о детях и мог на свои средства одеть первоклашек, добавила омбудсмен.
