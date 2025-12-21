Умер бывший директор Российского этнографического музея

Скончался бывший директор Российского этнографического музея в Петербурге, историк и философ Владимир Грусман, сообщили РИА Новости в учреждении. Ему было 75 лет.

Скончался Владимир Моисеевич Грусман, — сообщила собеседница агентства.

Владимир Грусман выступил вдохновителем множества инициатив, значительно обогативших научно-просветительную работу и международные связи музея. По его предложению осуществлен масштабный проект, раскрывающий значение православия в русской культурной традиции. Благодаря его усилиям появились новые тематические выставки, созданные на основе уникальных собраний известных русских исследователей.

