21 декабря 2025 в 10:40

Умер бывший директор Российского этнографического музея

РИА Новости: умер экс-директор Российского этнографического музея Грусман

Владимир Грусман Владимир Грусман Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Скончался бывший директор Российского этнографического музея в Петербурге, историк и философ Владимир Грусман, сообщили РИА Новости в учреждении. Ему было 75 лет.

Скончался Владимир Моисеевич Грусман, — сообщила собеседница агентства.

Владимир Грусман выступил вдохновителем множества инициатив, значительно обогативших научно-просветительную работу и международные связи музея. По его предложению осуществлен масштабный проект, раскрывающий значение православия в русской культурной традиции. Благодаря его усилиям появились новые тематические выставки, созданные на основе уникальных собраний известных русских исследователей.

Ранее умер глава подмосковного Реутова Филипп Науменко, который впал в кому после серьезного ДТП, о чем рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Ему было 39 лет. Брынцалов назвал Науменко чутким и отзывчивым человеком и выразил соболезнования его семье.

До этого в Тюмени на 64-м году жизни скончался заслуженный врач России Сергей Ярцев. Причина смерти не называется. Прощание с Ярцевым прошло 2 декабря в зале № 1 тюменского крематория. Он занимал должность главного врача Областной клинической больницы № 1 в Тюмени.

