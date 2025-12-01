День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 11:17

Скончался заслуженный врач России Ярцев

В Тюмени на 64-м году жизни не стало врача Сергея Ярцева

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Тюмени на 64-м году ушел из жизни заслуженный врач России Сергей Ярцев, сообщил информационный центр правительства региона в Telegram-канале. Причина смерти медика не разглашается.

Прощание с Сергеем Ярцевым состоится 2 декабря с 10:00 до 12:00 по местному времени. Оно пройдет в зале №1 тюменского крематория.

Ярцев работал главным врачом Областной клинической больницы №1 в Тюмени. Под его руководством учреждение стало лидером в сфере здравоохранения региона. В больнице при нем был открыт Центр трансплантации органов и тканей, а в 2020 году был создан крупнейший городской госпиталь для борьбы с коронавирусом.

Коллеги и пациенты высоко ценили профессионализм и личные качества Сергея Евгеньевича. Он был известен своей твердостью характера и решительностью.

Ранее в Тюмени 18 октября состоялось прощание с заслуженным врачом-онкологом Александром Барышниковым. Врач скончался на 82-м году жизни. Александр Павлович запомнился коллегам и пациентам своим уникальным подходом к лечению и надежностью.

Тюмень
смерти
врачи
прощание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, откуда ВСУ могли атаковать Каспийск
Поляки разделились во мнениях о будущем дипотношений с Россией
Удары по Украине сегодня, 1 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Любителям сидеть на унитазе с телефоном рассказали об «анальной мясорубке»
Чиновников в российском регионе ждут сокращения
В Британии назвали ошибку Зеленского перед переговорами Украины и США
Россиянин ударил топором мотоциклиста на заправке и попал на видео
Зумеры помогли Билану поднять прайс на новогодние корпоративы
Перенесший рак журналист назвал переломное событие в своей жизни
В Перми водители застряли в километровой пробке из-за ДТП
В АТОР предсказали рост турпотока из Китая в Россию после отмены виз
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 декабря
Ангарскому маньяку вынесли приговор по делу о двойном убийстве
В Минпромторге раскрыли средний возраст автомобилей в России
Значительная часть прежнего парламента Киргизии возвращается в новый созыв
Калифорнийские ученые нашли уникальную амебу
Традиционную программу зимних развлечений запустили в Москве
«Мерзость»: у Плющенко лопнуло терпение из-за матери Костылевой
Скончался заслуженный врач России Ярцев
В Госдуме возмутились лечением мигрантов по ОМС
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.