Скончался заслуженный врач России Ярцев В Тюмени на 64-м году жизни не стало врача Сергея Ярцева

В Тюмени на 64-м году ушел из жизни заслуженный врач России Сергей Ярцев, сообщил информационный центр правительства региона в Telegram-канале. Причина смерти медика не разглашается.

Прощание с Сергеем Ярцевым состоится 2 декабря с 10:00 до 12:00 по местному времени. Оно пройдет в зале №1 тюменского крематория.

Ярцев работал главным врачом Областной клинической больницы №1 в Тюмени. Под его руководством учреждение стало лидером в сфере здравоохранения региона. В больнице при нем был открыт Центр трансплантации органов и тканей, а в 2020 году был создан крупнейший городской госпиталь для борьбы с коронавирусом.

Коллеги и пациенты высоко ценили профессионализм и личные качества Сергея Евгеньевича. Он был известен своей твердостью характера и решительностью.

Ранее в Тюмени 18 октября состоялось прощание с заслуженным врачом-онкологом Александром Барышниковым. Врач скончался на 82-м году жизни. Александр Павлович запомнился коллегам и пациентам своим уникальным подходом к лечению и надежностью.