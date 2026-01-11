Атака США на Венесуэлу
Жителей Сент-Луиса попросили держать ухо востро из-за неуловимых обезьян

В парке Сент-Луиса продолжаются поиски непредсказуемых обезьян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти Сент-Луиса на протяжении нескольких дней безуспешно пытаются отловить нескольких обезьян, сообщил NBC News представитель городского департамента здравоохранения Джастен Хаузер. По предварительной информации, верветки разгуливают в парке О’Фаллон или по его окрестностям.

Неясно, когда животные пропали и откуда они взялись, но в четверг в парк был направлен сотрудник департамента здравоохранения по уходу за животными, который пытался их найти, но безуспешно. В пятницу территорию патрулировали дополнительные сотрудники, которым также не удалось найти обезьян, — сказано в материале.

Местных жителей попросили не приближаться к верветкам и не пытаться их поймать, поскольку приматы могут вести себя непредсказуемо или агрессивно. После отлова обезьяны будут доставлены в учреждение, имеющее лицензию для ухода за экзотическими животными.

Ранее российские туристы стали жертвами ограбления в малайзийском отеле. Их имущество похитила макака. Она быстро заскочила в комнату, запрыгнула на стол и начала искать, что можно унести. Макака успела схватить пакет с протеином и скрыться. Спустя несколько минут у номера собралось уже несколько приматов.

