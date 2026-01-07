Россияне стали жертвами дерзкого ограбления макаки

Российские туристы стали жертвами ограбления в малайзийском отеле, где их имущество похитила макака, сообщает Telegram-канал SHOT. Кристина и Евгений открыли балкон номера на курорте Berjaya Hills Resort, что примерно в часе езды от Куала-Лумпура, чем немедленно воспользовалась обезьяна. Она быстро заскочила в комнату, запрыгнула на стол и начала искать, что можно унести.

В тот момент Евгений собирался пойти на ресепшен, чтобы позвать сотрудников отеля на помощь. Однако макака уже успела схватить пакет с протеином и скрыться. Спустя несколько минут у номера собралось несколько обезьян, но внутрь они больше не заходили.

Ранее в американском штате Миссисипи сотрудники департамента дикой природы обнаружили последнюю из сбежавших лабораторных обезьян. Грузовик организации PreLabs, занимающейся биомедицинскими исследованиями, попал в аварию недалеко от Гейдельберга. После этого происшествия несколько макак-резусов оказались на свободе.

До этого в Таиланде произошел массовый побег более ста молодых макак из питомника в провинции Лопбури. Животные, содержавшиеся в «обезьяньем детском саду», прорвались на свободу. Затем они атаковали полицейский участок и жилые дома поблизости.