Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 14:08

Россияне стали жертвами дерзкого ограбления макаки

Макака ограбила российских туристов в отеле в Малайзии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российские туристы стали жертвами ограбления в малайзийском отеле, где их имущество похитила макака, сообщает Telegram-канал SHOT. Кристина и Евгений открыли балкон номера на курорте Berjaya Hills Resort, что примерно в часе езды от Куала-Лумпура, чем немедленно воспользовалась обезьяна. Она быстро заскочила в комнату, запрыгнула на стол и начала искать, что можно унести.

В тот момент Евгений собирался пойти на ресепшен, чтобы позвать сотрудников отеля на помощь. Однако макака уже успела схватить пакет с протеином и скрыться. Спустя несколько минут у номера собралось несколько обезьян, но внутрь они больше не заходили.

Ранее в американском штате Миссисипи сотрудники департамента дикой природы обнаружили последнюю из сбежавших лабораторных обезьян. Грузовик организации PreLabs, занимающейся биомедицинскими исследованиями, попал в аварию недалеко от Гейдельберга. После этого происшествия несколько макак-резусов оказались на свободе.

До этого в Таиланде произошел массовый побег более ста молодых макак из питомника в провинции Лопбури. Животные, содержавшиеся в «обезьяньем детском саду», прорвались на свободу. Затем они атаковали полицейский участок и жилые дома поблизости.

макаки
обезьяны
отели
ограбления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчины в России смогут получить дополнительный отпуск при одном условии
Стармер раскрыл, кто примет решение об отправке войск Британии на Украину
Обезумевший отчим утопил годовалого мальчика в ванной
Захарова: Рубио поздравил Лаврова с Рождеством
Дуров обратился к россиянам с неоднозначным рождественским поздравлением
Известный миллионер погиб при крушении вертолета под Пермью
Политолог оценил возможность российской поддержки в Иране
Самые популярные техники расхламления: как навести порядок в доме и в голове
Глава немецкой партии назвала главную угрозу для нацбезопасности Германии
Снежный дождь и тепло до 0? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Муж-итальянец умершей после увеличения ягодиц Бурцевой прервал молчание
В Россию вернулся забытый вирус, который продолжает убивать людей
Политолог ответил, начнут ли США военные действия после протестов в Иране
Появились кадры с погибшим подрывником гранаты в Подольске
Психолог объяснила, как грамотно поддержать ребенка перед экзаменами
Плоскогубцами вывернули ухо: тренер запытал брата жены под Рождество
Два человека погибли при падении частного вертолета в Пермском крае
Появились подробности подрыва гранаты в Подольске
Патриарх Кирилл призвал добиться консенсуса о духовной безопасности
Минус килограммы без диет: запеченный минтай с овощами для легкого ужина
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.