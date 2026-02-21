Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 16:09

Россиянка умерла после купания в бассейне пятизвездочного отеля на Бали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянке резко стало плохо после купания в бассейне пятизвездочного отеля Ayana Resort Bali в Джимбаране на Бали, она потеряла сознание и умерла по дороге в клинику — у женщины остановилось сердце, сообщает Telegram-канал SHOT. Ее родные обвинили сотрудников отеля в халатности (они подошли помочь спустя полчаса) из-за того, что те не оказали первую медицинскую помощь.

В материале сказано, что, когда женщине стало плохо, ее дочь стала звать на помощь, но персонал бездействовал. Туристка из Южной Кореи, оказавшаяся рядом, сразу пришла на помощь. Она провела сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков. После этого в отеле признались, что не весь персонал умеет оказывать первую помощь.

Ранее пресс-служба Ассоциации туроператоров России сообщила, что Индия с 2026 года запретила своим коммерческим клиникам работать с любыми российскими компаниями-ассистансами. С ними теперь нет прямых договоров, а гарантии заблокированы, уточнили в АТОР со ссылкой на страховую компанию, столкнувшуюся с этой проблемой.

Бали
туристы
отели
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зубастого любимца детей отправили на костер в российском регионе
Фицо объяснил зловредность в поведении Зеленского
Бегство от клещей и пытки ВСУ: новости СВО к вечеру 21 февраля
Метеоролог назвал три погодных фактора, которые убивают ВСУ
Ледовая блокада Балтики ударила по Германии
Дмитриев одним ИИ-видео пошутил об экс-принце Эндрю
Угроза атаки ВСУ испортила жителям Воткинска Масленицу
Композитор Пугачевой и Леонтьева решился на отчаянный шаг
Похититель унитазных сидений завелся в Екатеринбурге
Наушники популярных брендов оказались «тихими убийцами»
На Запорожской АЭС могут ввести режим тишины
Военный Шали назвал «нетрезвыми недобойцами» плененных штурмовиков ВСУ
В США узнали о создании в Китае ядерного оружия нового поколения
«Это цирк»: Большунов раскритиковал уровень конкуренции на Олимпиаде
«Убит, уничтожен»: Коростелев о своем состоянии после Олимпиады
Криминальный мир Украины попал под удар на острове Бали
Более 70 тигров умерли в зоопарке за несколько недель
Снежный шторм накрыл Урал
Россиянка умерла после купания в бассейне пятизвездочного отеля на Бали
Что нужно успеть дачнику в конце февраля: список самых важных дел до весны
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.