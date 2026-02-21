Россиянка умерла после купания в бассейне пятизвездочного отеля на Бали

Россиянке резко стало плохо после купания в бассейне пятизвездочного отеля Ayana Resort Bali в Джимбаране на Бали, она потеряла сознание и умерла по дороге в клинику — у женщины остановилось сердце, сообщает Telegram-канал SHOT. Ее родные обвинили сотрудников отеля в халатности (они подошли помочь спустя полчаса) из-за того, что те не оказали первую медицинскую помощь.

В материале сказано, что, когда женщине стало плохо, ее дочь стала звать на помощь, но персонал бездействовал. Туристка из Южной Кореи, оказавшаяся рядом, сразу пришла на помощь. Она провела сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков. После этого в отеле признались, что не весь персонал умеет оказывать первую помощь.

Ранее пресс-служба Ассоциации туроператоров России сообщила, что Индия с 2026 года запретила своим коммерческим клиникам работать с любыми российскими компаниями-ассистансами. С ними теперь нет прямых договоров, а гарантии заблокированы, уточнили в АТОР со ссылкой на страховую компанию, столкнувшуюся с этой проблемой.