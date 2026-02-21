Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 17:10

Фицо объяснил зловредность в поведении Зеленского

Фицо обвинил Зеленского в деструктивных действиях по отношению к Словакии

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя зловредно и деструктивно по отношению к Словакии из-за ее мирной позиции по украинскому конфликту, написал в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) премьер-министр Роберт Фицо. Глава правительства отметил, что Киев использует экономические рычаги давления, блокируя транзит энергоресурсов.

Фицо подчеркнул, что Братислава не может рассматривать двусторонние отношения как процесс, выгодный исключительно для украинской стороны. Он привел конкретные примеры экономического ущерба, нанесенного действиями Киева.

Сначала он [Зеленский] остановил потоки газа в Словакию и нанес нам ущерб на €500 млн в год. Сейчас он остановил потоки нефти, что еще наносит нам ущерб и создает логистические трудности, — пожаловался Фицо.

Поводом для резкого заявления стал очередной перенос Украиной сроков возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба» с субботы на вторник без объяснения причин. В ответ на энергетическую блокаду Роберт Фицо выдвинул ультиматум официальному Киеву.

Ранее венгерский коллега Фицо, Виктор Орбан, заявил, что его страна будет блокировать очередной транш Украине в размере €90 млрд, пока Киев не снимет ограничения с транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он констатировал, что Венгрия не поддастся шантажу.

Словакия
Роберт Фицо
Владимир Зеленский
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Белого лотоса» сообщила шокирующую новость из личной жизни
Новая роль в Голливуде, слухи о романе, армия: как живет Марк Эйдельштейн
Почти 50 россиян пришли не в угоду Зеленскому
Участник СВО раскрыл, как работает система реабилитации на самом деле
«Показывать правду»: участник СВО о съемке документальных фильмов
Стало известно об ухудшении ситуации в Энергодаре
Симоньян назвала главную задачу фестиваля «RТ.Док: Время наших героев»
Поляки выступили против дальнейшей милитаризации Евросоюза
Психолог назвала лучшие варианты подарков мужчинам на 23 Февраля
Лишившийся ног ветеран СВО рассказал о цели программы «Время Героев»
Дэниел Рэдклифф вспомнил нелепое предложение на съемках «Гарри Поттера»
Стало известно, куда Петросян отправилась после выступлений на Олимпиаде
Умерла «бурановская бабушка» Зоя Дородова: что известно, болезнь
Назван неожиданный кандидат на роль нового Джеймса Бонда
В Госдуме оценили отказ украинцев от блинов на Масленицу
Российский боец рассказал о замерзших телах наемников ВСУ
Первый полет к Луне за 50 лет: когда запуск Artemis II, риски для экипажа
Украина повторила антирекорд ОИ 2010 года
Российские ученые создали аэростатный аналог Starlink
Авария на дороге в Оренбургской области унесла жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.