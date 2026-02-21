Фицо объяснил зловредность в поведении Зеленского Фицо обвинил Зеленского в деструктивных действиях по отношению к Словакии

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя зловредно и деструктивно по отношению к Словакии из-за ее мирной позиции по украинскому конфликту, написал в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) премьер-министр Роберт Фицо. Глава правительства отметил, что Киев использует экономические рычаги давления, блокируя транзит энергоресурсов.

Фицо подчеркнул, что Братислава не может рассматривать двусторонние отношения как процесс, выгодный исключительно для украинской стороны. Он привел конкретные примеры экономического ущерба, нанесенного действиями Киева.

Сначала он [Зеленский] остановил потоки газа в Словакию и нанес нам ущерб на €500 млн в год. Сейчас он остановил потоки нефти, что еще наносит нам ущерб и создает логистические трудности, — пожаловался Фицо.

Поводом для резкого заявления стал очередной перенос Украиной сроков возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба» с субботы на вторник без объяснения причин. В ответ на энергетическую блокаду Роберт Фицо выдвинул ультиматум официальному Киеву.

Ранее венгерский коллега Фицо, Виктор Орбан, заявил, что его страна будет блокировать очередной транш Украине в размере €90 млрд, пока Киев не снимет ограничения с транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он констатировал, что Венгрия не поддастся шантажу.