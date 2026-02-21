Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 18:26

Симоньян назвала главную задачу фестиваля «RТ.Док: Время наших героев»

Симоньян: «RТ.Док: Время наших героев» открывает глаза людям в странах НАТО

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «RТ.Док: Время наших героев» открывает глаза людям в странах НАТО о том, что на самом деле происходит в зоне СВО и что представляет собой конфликт на Украине, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на торжественной церемонии открытия IV Международного фестиваля документального кино. Она отметила, что этот проект поражает своей откровенностью, передает корреспондент NEWS.ru.

Это совершенно потрясающий проект, который открывает глаза на правду людям — в огромном количестве стран, в том числе в странах НАТО. Людям, которые иначе никогда не могли бы себе представить, что на самом деле происходит на СВО и что из себя на самом деле представляет конфликт на Украине, — сказала Симоньян.

Она также поблагодарила всех актеров, снимающихся в фильмах, за их самоотверженность на фронте. Особую признательность она выразила выдающимся сценаристам, композиторам, поэтам и писателям, которые совместно воплощают этот проект.

Ранее Симоньян сообщила о посмертном награждении охранника Анапского индустриального техникума Николая Замараева, погибшего, защищая студентов от стрельбы. Замараев получил премию имени Тиграна Кеосаяна, а его вдове Татьяне Бирюковой вручили миллион рублей.

