В Госдуме оценили отказ украинцев от блинов на Масленицу Депутат Милонов: украинцы откажутся от Зеленского, а не от блинов на Масленицу

Украинцы не откажутся от заложенных в народе традиций празднования Масленицы, несмотря на предлагаемые новшества, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, украинская власть разрушает вековые традиции. Однако если украинцам предложить отменить блины, то они, скорее всего, «отменят» президента страны Владимира Зеленского, считает депутат.

Историю, как этнографию и фольклор, нельзя поменять в угоду каким-то политическим вещам, можно создать что-то новое, но уничтожить традицию, которая существует в народе, невозможно. Блины были, есть и останутся частью Масленицы. Нынешняя украинская власть готова с ног на голову перевернуться, только бы разрушить все, что связывает на протяжении всего существования этой территории людей, живущих на юге и на севере. Я думаю, что им не стоит слишком переоценивать собственные усилия, потому что блины-то их победят. Я думаю, что если украинцам предложить отменить блины, то они «отменят» Зеленского, а блины оставят, — заявил он.

