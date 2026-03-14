Приметы 14 марта — Евдокия Свистунья: еще один Новый год?

В народном календаре 14 марта занимает особое место — это день святой Евдокии, которую в народе называли Явдохой. Мало кто знает, но вплоть до 1492 года именно с этой даты на Руси начинался новый год. Оттого и отношение к дню было трепетное: считалось, что Евдокия хранит ключи от всех весенних вод: захочет — пустит их потоками, захочет — придержит, продлив холода. Прозвищ у святой было два. Первое — Свистунья: в это время начинали дуть весенние ветры, которые буквально «свистели» по округе. Второе — Плющиха: лед на реках «плющило», он трескался и оседал под лучами солнца.

Погодные приметы на Евдокию, 14 марта

В старину говорили: «Какова Евдокия, таково и лето».

Ясный и солнечный день — лето будет жарким, урожайным и грибным.

Если на Евдокию идет дождь — жди мокрого и сырого лета.

Метель или сильный снегопад — весна будет долгой, а холод задержится до мая.

Южный ветер — к теплому, но дождливому лету. Северный ветер — к холодному лету.

Если на дорогах много талой воды — будет хороший сенокос и много меда.

Приметы о птицах и зверях 14 марта

Прилетели грачи — снег сойдет очень быстро, но лето будет мокрым.

Ласточки прилетели — к ясному и счастливому году. Чтобы «приманить» удачу, в них советовали кинуть горсть земли.

Если сурок проснулся — значит, тепло пришло окончательно и морозов больше не будет.

Вороны громко кричат — к скорому потеплению.

Если мыши выбираются на снег — оттепель будет долгой.

Что можно и нужно делать 14 марта

День святой Евдокии был наполнен особыми ритуалами, связанными с водой, теплом и подготовкой к новому сезону. Главным действом считалось умывание талой водой. Женщины специально собирали снег в этот день, топили его и умывались, веря, что такая вода сохранит красоту и молодость на весь год.

Второй важнейший обычай — закликание весны. Молодежь и дети поднимались на самые высокие места: холмы, пригорки, даже крыши домов, и пели веснянки — особые заклички, призывая птиц вернуться из теплых краев и принести с собой тепло.

Обязательно в этот день подавали милостыню и поминали усопших: считалось, что добрые дела на Евдокию помогают душам предков обрести покой. И наконец, крестьяне начинали подготовку семян — перебирали запасы, проверяли всхожесть, ведь Евдокия благословляет будущий урожай, и тянуть с этим нельзя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что нельзя делать 14 марта

Строить важные планы и начинать новые проекты.

Отказывать в помощи просящим. Евдокия была известна своим милосердием, и скупость в ее день могла привести к финансовому краху.

Разрушать ласточкины гнезда. Это считалось огромным грехом: у того, кто обидит ласточку, на лице появятся пятна, а в доме поселится беда.

Выходить из дома после заката без нужды. Верили, что в ночь на 14 марта нечистая сила особенно активна перед окончательным уходом зимы.

Ссориться с женщинами. Поскольку день посвящен святой покровительнице, конфликт с дамой мог обернуться чередой мелких неприятностей.

