Страстная седмица — 2026: значение каждого дня, традиции, что нельзя делать

Подходит к концу Великий пост, и на пороге главный христианский праздник - Святое Воскресение Господне. Ему предшествует неделя духовной и телесной подготовки, известная как Страстная седмица. Подробно о том, что это такое и как провести эту неделю в согласии с церковными традициями, читайте в материале NEWS.ru.

Когда начинается Страстная неделя в 2026 году

Страстная седмица, называемая также Великой неделей, представляет собой самое важное время в православном календаре. Верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, историю Его мучений, казни и погребения.

В 2026 году даты Страстной седмицы приходятся на период с 6 по 11 апреля включительно. Это последняя неделя перед праздником Пасхи, которая в текущем году будет отмечаться 12 апреля.

Следует понимать, что такое Страстная неделя. Смысл этого периода заключается в духовном соучастии крестным страданиям Спасителя. Причем сама седмица фактически не входит в 40-дневный Великий пост. Но ограничения в эти дни соблюдаются наиболее строго.

Великий понедельник — Великая среда: последние притчи и предательство

Первые три дня Страстной седмицы верующие сердечно сочувствуют крестным страданиям Спасителя. На богослужениях звучит все Четвероевангелие.

В Великий понедельник принято вспоминать ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, который был продан братьями-завистниками в Египет. Он считается прообразом преданного и страдавшего Спасителя. Также в первый день Страстной седмицы вспоминается иссушение Господом бесплодной смоковницы. Это дерево, украшенное листвой, но не давшее плодов, служит символом лицемерных книжников и фарисеев, которые при внешнем благочестии не веровали истинно. В понедельник Страстной седмицы патриарх совершает молитвы на начало чина мироварения — особого процесса, длящегося три дня, в ходе которого варится миро из 50 ингредиентов. Впоследствии освященное, оно используется для таинства миропомазания.

Великий вторник посвящен воспоминанию о последних беседах Христа с учениками и народом в Иерусалимском храме. Звучат притчи о десяти девах, о талантах и повествование о втором пришествии Христовом. Притча о десяти девах напоминает о важности бодрствования души и готовности к встрече с небесным Женихом Христом. Притча о талантах призывает к целесообразному употреблению дарованных Богом способностей и сил, особенно на дела милосердия. Именно во вторник Спаситель обличил фарисеев и призвал учеников к бодрствованию и духовной трезвости.

В Великую среду вспоминают два противоположных события:

покаяние грешницы, которая омыла слезами и помазала драгоценным миром ноги Спасителя, приготовив тем самым Христа к упокоению;

решение Иуды Искариота предать своего Учителя иудейским старейшинам за 30 сребреников.

В песнопениях этого дня многократно сопоставляются поступок раскаявшейся блудницы и предательство ученика. Так показывают глубину падения того, кто, находясь рядом с Господом, допустил в сердце своем грех корыстолюбия. Вечером в Великую среду в храмах совершается последняя перед Пасхой исповедь, после чего оканчивается великопостное богослужение. Подробнее о таинстве исповеди читайте в нашей статье.

Великий четверг: Тайная вечеря и очищение дома

Великий четверг, именуемый также Чистым, является днем воспоминания о важнейшем евангельском событии — Тайной вечери, на которой было установлено таинство Святого Причащения, или евхаристии. В Великий четверг все православные христиане стремятся причаститься Святых Христовых Таин, соединяясь с Господом в Его спасительной жертве. О подготовке к евхаристии читайте в нашем материале.

Народная традиция связывает с Великим четвергом обычаи физического и духовного очищения. Верующие стремятся принять причастие утром, а затем проводят полную уборку дома, избавляясь от всего ненужного и нечистого. В этот день принято мыться самому, посещать баню, а также начинать красить яйца, печь куличи и готовить творожные пасхи. Считается, что приготовленная в Чистый четверг пища обладает особой чистотой и сохраняется долгое время. Также в этот день существует традиция приготовления так называемой четверговой соли — обычной соли, перекаленной в печи, которой приписывают целительные свойства.

Великая пятница: самый скорбный день — распятие и молчание

Великая пятница является самым скорбным днем во всем церковном году. Именно в этот день совершились распятие и крестная смерть Спасителя. Согласно евангельскому повествованию, Иисус Христос был схвачен в Гефсиманском саду в ночь на пятницу, после чего подвергся поруганию, был осужден Понтием Пилатом, нес крест на Голгофу и был распят.

Богослужение Великой пятницы отличается особой глубиной и скорбью. На утрене, которая служится в четверг вечером, читаются 12 Евангелий Святых Страстей — 12 отрывков, последовательно повествующих о предательстве Иуды, суде над Христом, Его распятии и крестной смерти. Утром в пятницу служатся Царские часы. Литургии в этот день не бывает.

В конце вечерни Великой пятницы торжественно выносят плащаницу — плато, изображающее положение Христа во гроб. Плащаница располагается в центре храма, после чего читается Канон о распятии Господнем и на плач Пресвятой Богородицы. После этого верующие благоговейно припадают к святыне.

Традиции Страстной недели по дням предписывают соблюдение на пятый день самого строгого поста. Церковный устав рекомендует полностью воздерживаться от пищи до выноса плащаницы, после чего допустимо употребление лишь воды и хлеба. Запрещается также:

работать, особенно заниматься сельскохозяйственными работами;

резать или рубить что-либо.

Следует оградить себя от любых развлечений и суетных дел, все время посвятив молитве, чтению Евангелия и сосредоточенному размышлению о мучениях Спасителя.

Великая суббота: Сошествие во ад и освящение куличей

Великая суббота является днем, когда Церковь вспоминает погребение Сына Божьего и его физическое пребывание во гробе. Еще одно событие этого дня — Сошествие Христа душою во ад для победы над смертью и избавления душ, ожидавших Пришествия. В этот день также вспоминается введение благоразумного разбойника в рай.

Это день тишины и ожидания главного христианского торжества. В храмах в течение всего дня происходит освящение пасхальных снедей — куличей, крашеных яиц, творожных пасх и соли. В Иерусалиме в Великую субботу совершается чудесное схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня — знамение, которого ежегодно с нетерпением ожидают верующие всего мира.

По народной традиции в этот день продолжаются приготовления к празднику. Хозяйки завершают выпечку и украшение пасхальных блюд. В старину существовал обычай готовить 40 различных блюд — по числу дней Великого поста. В домах зажигали все светильники, во дворах разводили пасхальные костры, символизировавшие торжество света над тьмой и жизни над смертью.

Общие традиции и запреты Страстной недели

Вся Страстная седмица пронизана особым благоговением и сосредоточенностью. Богослужения в эти дни отличаются величественной красотой и глубиной, они призваны сделать верующих духовными соучастниками событий двухтысячелетней давности. Отцы Церкви составили службы Страстной седмицы таким образом, что храм в эти дни попеременно представляет собой то Сионскую горницу, то Гефсиманский сад, то Голгофу.

Традиции Страстной недели по дням включают как церковные установления, так и народные обычаи, которые сложились на Руси на протяжении веков. Однако следует различать благочестивую традицию и суеверия, чуждые православному вероучению. Церковь призывает в эти дни оставить все суетное и мирское, усилить молитву, читать Евангелие и по возможности чаще присутствовать на богослужениях.

Вопрос о том, что можно есть на Страстной неделе, регулируется строгим постом. В первый и третий дни — понедельник и среду — устав предписывает сухоядение, то есть употребление холодной растительной пищи без масла. В Великий вторник (в этом году совпадающий с Благовещением Пресвятой Богородицы) и Великий четверг разрешается горячая пища с растительным маслом и малое количество вина. Что можно есть на Страстной неделе в Великую пятницу? Как мы уже сказали, в этот день положено полное воздержание от пищи до выноса плащаницы, после чего можно есть только хлеб. В Великую субботу дозволена горячая пища без масла. На протяжении всей седмицы под запретом остаются мясные, молочные продукты, яйца и рыба. Подробно о питании в Великий пост и Страстную седмицу по дням читайте в нашей статье.

Подготовка к Пасхе на Страстной седмице занимает особое место в жизни верующих. В эти дни принято привести в порядок дом, завершить все дела, чтобы в праздник можно было всецело предаться духовной радости. Однако важно помнить, что домашние хлопоты не должны затмевать главного — молитвенного предстояния у Креста Господня. Святые Отцы учат, что даже в последний момент, на Страстной седмице, еще не поздно обратиться к Богу с покаянием и надеждой на Его милосердие, как напоминает притча о работниках одиннадцатого часа.

Существуют и определенные запреты на Страстной неделе. В эти дни нельзя:

участвовать в увеселительных мероприятиях;

смотреть развлекательные передачи;

вступать в интимные отношения.

Следует избегать ссор, осуждения, раздражения, стараясь хранить мир в душе и с ближними. Не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой, особенно в Великую пятницу. Также не следует посещать кладбища в пасхальные дни, эта традиция, появившаяся в советское время, не соответствует церковному уставу.

Народные приметы, связанные с погодой и урожаем

Среди народа издавна существовали приметы на Страстную неделю, которые связывали погоду и состояние природы в эти дни с будущим урожаем и благополучием. Хотя эти поверья не имеют догматического значения, они отражают многовековой опыт земледельческого быта русского народа.

Одной из самых известных примет на Страстную неделю считается наблюдение за погодой в Чистый четверг. Существовало поверье: какова погода в Чистый четверг, такой она будет и в праздник Вознесения Господня. Если в этот день солнечно и тепло, то и весна ожидалась дружелюбная и теплая.

С Великой пятницей связано множество примет, касающихся урожая и быта:

хлеб, испеченный в Страстную пятницу, обладает целебными свойствами и не плесневеет;

если в этот день стоит пасмурная погода, то хлебное поле зарастет сорняками;

если небо ясное — зерно уродится чистым и увесистым.

Особое внимание уделялось и Великой субботе. Ясная погода в этот день предвещала теплое и солнечное лето. Если же в субботу шел дождь, то ожидали хорошего урожая грибов и ягод. Сами приготовления к Пасхе также сопровождались различными бытовыми приметами: считалось, что куличи и пасхи, приготовленные с молитвой и в чистоте, будут способствовать счастью в доме на весь год.

Важно понимать, что эти приметы являются частью народной традиции, а не церковного устава. История Страстной седмицы свидетельствует о том, что суть этих святых дней — не в следовании бытовым обычаям, а в глубочайшем духовном переживании событий, совершившихся в Иерусалиме две тысячи лет назад. Поэтому, сохраняя благочестивые традиции, верующие сосредоточивают свое внимание на молитве, участии в богослужениях и внутреннем приготовлении к встрече Воскресшего Христа.