В РПЦ отреагировали на продажу куличей за 100 тыс. рублей

Спикер РПЦ Кипшидзе: подлинно верующий человек не купит кулич за 100 тыс. рублей

Подлинно верующий человек не станет приобретать куличи за 100 тыс. рублей, даже если он может позволить себе такую покупку, заявил NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, продажа продуктов по таким ценам противоречит духовному смыслу праздника Пасхи.

Продажа куличей, которые по стоимости могут рассматриваться как предметы роскоши, противоречит духу праздника Пасхи. Ведь Христос проповедовал богатым и бедным, умер и воскрес для всех. Поэтому радость о Воскресении Христа должна быть всеобщей и по возможности не разделять людей по уровню их достатка. Думаю, что подлинно верующий человек не станет покупать куличи за заведомо неадекватные деньги, даже если может себе это финансово позволить, — высказался Кипшидзе.

Ранее сообщалось, что в Москве начали продавать куличи на Пасху стоимостью 100 тыс. рублей. Такое пасхальное угощение весит четыре килограмма. При этом на куличе сверху изображен собор Василия Блаженного.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России спрогнозировали убытки угольной отрасли в 2026 году
NASA вынесла печальный приговор наследию советского космоса
Что известно о судьбе фигурантов конфликта у офиса Wildberries в Москве
Психолог объяснила, почему хейтят Лерчек
Полиция обвинила 12-летнего мальчика в изнасиловании пенсионерки
Набиуллина раскрыла причину замедления инфляции в России
В Новосибирской области ликвидировали все очаги пастереллеза
Стало известно, как распознать мошенников в Telegram и защититься от них
Шойгу: цели ударов США и Израиля по Ирану непонятны даже им самим
В ГД принят законопроект об отпуске для родителей военнослужащих-инвалидов
Убили или утонул в Байкале? Таинственное исчезновение подростка в Иркутске
Появился первый официальный кадр из нового сериала о Гарри Поттере
Продолжение кризиса в Иране может ударить по Европе
Шойгу предупредил об угрозе от затягивания войны на Ближнем Востоке
Россиянка сорвала многомиллионный джекпот на деньги мужа
Ребенок едва не остался без рук, подобрав обломок БПЛА
Иран ударил по «космическому сердцу» Израиля
В Госдуме разъяснили важность закона о жертвах геноцида советского народа
Депутаты Рады отказались идти на работу из-за угроз избиений и провокаций
Россиянка предстанет перед судом из-за злостной неуплаты алиментов
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

