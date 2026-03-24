В РПЦ отреагировали на продажу куличей за 100 тыс. рублей Спикер РПЦ Кипшидзе: подлинно верующий человек не купит кулич за 100 тыс. рублей

Подлинно верующий человек не станет приобретать куличи за 100 тыс. рублей, даже если он может позволить себе такую покупку, заявил NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, продажа продуктов по таким ценам противоречит духовному смыслу праздника Пасхи.

Продажа куличей, которые по стоимости могут рассматриваться как предметы роскоши, противоречит духу праздника Пасхи. Ведь Христос проповедовал богатым и бедным, умер и воскрес для всех. Поэтому радость о Воскресении Христа должна быть всеобщей и по возможности не разделять людей по уровню их достатка. Думаю, что подлинно верующий человек не станет покупать куличи за заведомо неадекватные деньги, даже если может себе это финансово позволить, — высказался Кипшидзе.

Ранее сообщалось, что в Москве начали продавать куличи на Пасху стоимостью 100 тыс. рублей. Такое пасхальное угощение весит четыре килограмма. При этом на куличе сверху изображен собор Василия Блаженного.