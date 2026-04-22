В РПЦ высказались о гонениях на православную церковь в Эстонии Кипшидзе назвал частью аморальной политики дискредитацию православия в Эстонии

Угроза ликвидации присутствия Русской православной церкви в Эстонии на фоне давления государства является частью аморальной политики, заявил NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, такие действия Таллина направлены на борьбу с русской культурой.

Предстоятель Русской церкви [патриарх всея Руси Кирилл] говорит о реальной угрозе русскому православию в Эстонии. Власти под вымышленным предлогом дискриминируют ЭПХЦ, которая никоим образом не нарушает законы и не участвует в политической деятельности. Это является частью аморальной политики, направленной на борьбу с русской культурой, сердцевину которой составляет православие, — высказался Кипшидзе.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь присутствует почти в 100 странах мира, сталкиваясь с давлением лишь в ряде европейских государств. По его словам, РПЦ справляется с таким давлением «спокойно», так как имеет двухтысячелетний опыт.