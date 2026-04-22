В РПЦ высказались о гонениях на православную церковь в Эстонии

Кипшидзе назвал частью аморальной политики дискредитацию православия в Эстонии

Александро-Невский собор в Таллине Александро-Невский собор в Таллине Фото: W. Korall/imageBROKER.com/Global Look Press
Угроза ликвидации присутствия Русской православной церкви в Эстонии на фоне давления государства является частью аморальной политики, заявил NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, такие действия Таллина направлены на борьбу с русской культурой.

Предстоятель Русской церкви [патриарх всея Руси Кирилл] говорит о реальной угрозе русскому православию в Эстонии. Власти под вымышленным предлогом дискриминируют ЭПХЦ, которая никоим образом не нарушает законы и не участвует в политической деятельности. Это является частью аморальной политики, направленной на борьбу с русской культурой, сердцевину которой составляет православие, — высказался Кипшидзе.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь присутствует почти в 100 странах мира, сталкиваясь с давлением лишь в ряде европейских государств. По его словам, РПЦ справляется с таким давлением «спокойно», так как имеет двухтысячелетний опыт.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

