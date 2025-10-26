Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 17:30

«Большой опыт»: в РПЦ рассказали о давлении на приходы за рубежом

Легойда: приходы РПЦ сталкиваются с давлением только в ряде европейских стран

Русский православный храм Святых Константина и Елены (1894 г.) в Берлине. Рядом — русское кладбище Русский православный храм Святых Константина и Елены (1894 г.) в Берлине. Рядом — русское кладбище Фото: Виталий Савельев/ РИА Новости

Русская православная церковь присутствует почти в 100 странах мира, сталкиваясь с давлением лишь в ряде европейских государств, заявил NEWS.ru председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством. По его словам, РПЦ справляется с таким давлением «спокойно», так как имеет двухтысячелетний опыт.

Сталкивается, к сожалению, с давлением Русская церковь сегодня. В основном, в странах запада. Наша Церковь присутствует почти в 100 странах, и ситуация, конечно, разная. У нас сейчас замечательные почти 350 приходов в Африке, и там проблем особых нет. К сожалению, в ряде европейских приходов эти проблемы есть. Понятно, с чем они связаны, конечно, с текущей международной ситуацией, с ангажированностью этой ситуации, и с тем, что на Церковь переносят напрямую все те претензии, которые есть к государству. Как Церковь реагирует? Церковь имеет большой опыт — две тысячи лет. Поэтому спокойно, — рассказал Легойда.

Ранее Легойда отмечал, что Русская православная церковь играет ключевую роль в поддержании духовных и культурных связей россиян с соотечественниками и православными общинами за рубежом в текущей политической ситуации. По его словам, РПЦ всегда осуществляет связи «помимо и над» политическими границами.

Россия
РПЦ
Легойда
православные
Европа
