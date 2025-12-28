Патриарх Кирилл наградил Захарову церковным орденом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил представителя МИД РФ Марию Захарову церковным орденом Александра Невского II степени. По его словам, которые передает телеканал «Спас», Захарова, будучи преданной Церкви христианкой, помогает многим людям обратить свой взор к Богу.

Мария Владимировна часто появляется на телевидении, но она несет очень важное служение. Будучи преданной Церкви христианкой, она никогда не изменяла своим убеждениям и в меру своих сил и возможностей помогает многим людям, в том числе и обратить свой взор к Богу, — сказал патриарх Кирилл, вручая награду Захаровой.

Ранее патриарх Кирилл вручил высокие церковные награды уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву. Москалькова получила орден великой княгини Елисаветы Федоровны II степени, а Фадеев удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского II степени. Награды присуждены за значительный вклад в развитие церковно-государственных отношений.