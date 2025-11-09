Патриарх наградил представителей власти церковными орденами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил высокие церковные награды уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву, сообщается на сайте Московского патриархата. Торжественная церемония состоялась во время литургии в храме Христа Спасителя.

Согласно указам патриарха, Москалькова получила орден великой княгини Елисаветы Федоровны II степени, а Фадеев удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского II степени. Награды присуждены за значительный вклад в развитие церковно-государственных отношений. Во время церемонии предстоятель РПЦ пожелал лауреатам продолжать трудиться на благо Церкви.

Ранее президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы независимому итальянскому журналисту Элизео Бертолази. Глава государства отметил активную работу репортера по популяризации русской культуры. Среди других иностранных граждан, удостоенных государственных наград, были генеральный секретарь общества дружбы Шри-Ланка — Россия Саман Кумара Ранджит Вирасинхе, основатель вьетнамского концерна TH Group Тхай Хыонг, а также немецкий пианист и дирижер Юстус Франц.