12 января 2026 в 15:50

Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Саратове таксист сдал в ломбард вещи клиента, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. Сумма ущерба составила более 50 тыс. рублей.

В ведомстве рассказали, что о пропаже заявила 27-летняя жительница региона — она сообщила, что у нее украли сумку. Женщина связалась с водителем по поводу оставленных в такси вещей, однако он сказал, что в салоне не было посторонних предметов.

В сумке клиентки находились золотые цепочка и кольцо — за их продажу таксист выручил 24 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Чите правоохранительные органы задержали 39-летнюю сотрудницу ювелирного магазина, подозреваемую в краже украшений. По заявлению владельца магазина, во время ревизии была выявлена недостача изделий на сумму 386 тыс. рублей.

Саратов
украшения
ломбарды
таксисты
