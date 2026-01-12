Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента

В Саратове таксист сдал в ломбард вещи клиента, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. Сумма ущерба составила более 50 тыс. рублей.

В ведомстве рассказали, что о пропаже заявила 27-летняя жительница региона — она сообщила, что у нее украли сумку. Женщина связалась с водителем по поводу оставленных в такси вещей, однако он сказал, что в салоне не было посторонних предметов.

В сумке клиентки находились золотые цепочка и кольцо — за их продажу таксист выручил 24 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Чите правоохранительные органы задержали 39-летнюю сотрудницу ювелирного магазина, подозреваемую в краже украшений. По заявлению владельца магазина, во время ревизии была выявлена недостача изделий на сумму 386 тыс. рублей.