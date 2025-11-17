Сотрудница ювелирного магазина «вынесла» украшения и сдала их в ломбард В Чите сотрудница ювелирного магазина украла украшения на 386 тыс. рублей

В Чите правоохранительные органы задержали 39-летнюю сотрудницу ювелирного магазина, подозреваемую в краже украшений, сообщили в пресс-службе УМВД Забайкалья. По заявлению владельца магазина, во время ревизии была выявлена недостача изделий на сумму 386 тыс. рублей.

По предварительным данным, женщина украла два золотых браслета и цепочку. В тот же день она сдала эти украшения в ломбард. Полученные деньги она потратила на личные нужды. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения ей была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

